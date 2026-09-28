Украина получила сотни дронов-разведчиков Penguin: на что они способны

Дроны могут наблюдать за противником высоко в небе благодаря качественной оптике.

Американская космическая и оборонная компания Redwire поставила в Украину более 300 разведывательных беспилотников Penguin. Причем, пишет Defence Blog, новая версия поднимается гораздо выше, чем аппараты 2022 года. Такие возможности делают разведдроны более устойчивыми перед ударными беспилотниками оккупантов.

Penguin – это небольшой беспилотник с неподвижным крылом. Он подходит для разведки, наблюдения и рекогносцировки. Силы обороны получают модернизированный Penguin Mk2X, выбирая его, поскольку аппарат выносливый, способен летать дальше и выше других. Точные данные о высоте и дальности полета Redwire не раскрывает.

На борту установлена стабилизированная камера Octopus 180 производства латвийского филиала Redwire. Она позволяет операторам наблюдать за целями с большего расстояния и с большей точностью.

Видео дня

Penguin проектируется, производится и проходит летные испытания в Латвии, где Redwire руководит группой летчиков, обучающей украинских операторов. Компания также имеет офис и персонал в Украине для технического обслуживания, ремонта, обучения и инженерной поддержки.

Известно, что скорость инноваций позволяет поддерживать модульная конструкция системы. Производители говорят, что "живучесть БПЛА зависит от адаптивности". А украинские военные добавляют, что обновлять технологии нужно едва ли не каждые два месяца, поскольку противник быстро приспосабливаются и решения могут перестать работать.

Новый дрон Penguin

Также Redwire разрабатывает следующую версию Penguin - Mk3, которую уже заказала одна из стран НАТО. Mk3 самостоятельно взлетает и приземляется вертикально, имеет несколько грузовых отсеков, перевозит больше оборудования, чем более ранние версии, предназначен для зимних операций и может управляться экипажем из двух человек.

Строительство "стены против дронов" в НАТО

Напомним, что Латвия строит систему против российских дронов по всей границе с РФ. Работать система должна будет в автоматическом режиме, по принципу украинской. В Латвии считают, что система будет выявлять российские дроны, что позволит сбивать их дешевыми методами и лишний раз не поднимать истребители.

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