Вчера в результате обстрела Харькова и Краснограда ранены две девочки.

В Украине выросло число раненых детей в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram.

"Более 1075 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 18 августа 2022 года официальная количество детей-жертв за сутки не изменилось - 361. Возросло количество раненых - более 714", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 376, Харьковской - 200, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40.

Так, 17 августа в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом в Харькове ранена 12-летняя девочка. В этот же день оккупанты обстреляли жилую инфраструктуру г. Красноград Харьковской области. также ранена 12-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов российскими захватчиками повреждено 2328 учреждений образования, из них 289 разрушено полностью.

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