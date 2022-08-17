Анкара выступает за реформу ООН "в соответствии с призывом к созданию более справедливого мира".

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину ООН нуждается в реформации.

Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алту, сообщает Anadоlu.

По словам Алту, Анкара выступает за реформу ООН "в соответствии с призывом к созданию более справедливого мира".

Алту отметил, что ООН по состоянию на 2022 год неспособна выработать конкретные решения для предотвращения крупных катастроф и не может играть эффективную роль в поддержании мира и безопасности.

Кроме того, Алту раскритиковал организацию, которая "была бессильна" предотвратить человеческие трагедии в Боснии и Герцеговине, Руанде, Сирии и Косово, "а также продемонстрировала аналогичный пример отчаяния во время атаки России против Украины".

Он отметил, что мир многократно сталкивался с тем, что эта организация "заводит в тупик решение глобальных проблем".

"Мы видим, как постоянные члены ООН блокируют инициативы, являясь прямой или заинтересованной стороной в спорных ситуациях. Пять постоянных членов решают вопросы, исходя из своих интересов, попирая права азиатских, латиноамериканских и африканских стран. Сегодня ООН нуждается в реформации. Наше предложение состоит в том, чтобы принять точку зрения, которая содержится во фразе "мир больше, чем пять стран", – объяснил спикер Эрдогана позицию Анкары.

Визит Генсека ООН и Эрдогана в Украину:

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш посетит Украину 18-19 августа.

Гутерриш отправится во Львов для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 18 августа, а затем посетит порт в Одессе в пятницу, 19 августа.

Визит генсека ООН в Украину призван поднять вопрос "зернового соглашения", обстрелов Запорожской АЭС, убийства пленных украинских военных в СИЗО Еленовки.

Затем Гутерриш поедет в Турцию посмотреть, как именно работает координационный центр. Добавим, что в Стамбуле пока не анонсировали визит Эрдогана в Украину.

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