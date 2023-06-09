Только 10% опрошенных считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых земель, узнали социологи.

Абсолютное большинство опрошенных украинцев - 84% - выступают против любых территориальных уступок.

Об этом идет речь в результатах опроса Киевского международного института социологии. Отмечается, что с мая 2022 года КМИС в своих опросах регулярно задает вопросы о готовности населения к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости. Сейчас они повторно задали этот вопрос для оценки динамики общественных настроений.

"Абсолютное большинство респондентов - 84% - продолжают придерживаться мнения, что никакие территориальные уступки не являются допустимыми, даже если из-за этого война продлится дольше, и будут другие угрозы", - говорится в результатах опроса.

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В то же время только 10% считают, что для достижения мира и сохранения независимости Украины можно отказаться от некоторых территорий.

Социологи также отмечают, что в течение года - с мая 2022 года по май 2023 года - существенных изменений в общественных настроениях практически не было. "Каждый раз абсолютное большинство респондентов (82-87%) высказывались против территориальных уступок и абсолютное меньшинство (8-10%) были готовы к ним", - отмечают авторы исследования.

В региональном измерении опрос также показал, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. В частности, среди жителей востока 75% против уступок (готовы на уступки - лишь 13%), а среди южан - 86% против уступок (готовы - только 8%).

"По сравнению с маем 2022 года, во всех регионах сохраняется отчетливое доминирование мнения, что Украина не должна уступать никакие свои территории", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, отмечается, что против любых уступок выступает абсолютное большинство граждан, независимо от того, на каком языке они преимущественно общаются дома. Так, среди украиноязычных граждан 85% против уступок (готовы к уступкам - 10%), а среди русскоязычных граждан 80% опрошенных не поддерживают территориальные уступки (лишь 13% к ним готовы).

Также отмечается, что в выборке было только 19 респондентов (из 1 тыс. 29), которые продолжают идентифицировать себя по национальности как россияне. "Такого количества недостаточно для статистически надежных расчетов. Впрочем, показательно, что среди них только два респондента выступают за уступки, а 15, наоборот, отвергают любые уступки", - рассказали социологи.

Интересные опросы - что сообщалось

В конце мая Европейская Бизнес Ассоциация вместе с исследовательской компанией Gradus Research провела исследование и выяснила, что несмотря на войну, 30% граждан Украины положительно оценивают свой опыт жизни на Родине.

Позже издание The Guardian со ссылкой на результаты опроса, проведенного Европейским Советом по международным отношениям (ECFR) в нескольких странах, сообщило, что через 15 месяцев после вторжения России в Украину количество европейцев, рассматривающих Москву как противника или соперника, по сравнению с довоенным числом возросло вдвое.

Справка УНИАН. Опрос проводили с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 1 тыс. 29 совершеннолетних респондентов.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля.

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