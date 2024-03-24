Также внесены определенные изменения в процесс оформления опеки над ребенком.

Правительство Украины приняло изменения в нормативно-правовую базу, которые будут способствовать более быстрому усыновлению детей, а также облегчат оформление опеки над ними. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Что касается процесса усыновления, то отныне семья, которая находится в процессе усыновления ребенка, сможет забрать его домой раньше, чем суд вынесет соответствующее решение. Временное устройство ребенка в семью потенциальных усыновителей будет возможным, если:

семья или человек-кандидат в усыновители получили положительное заключение райгосадминистрации или исполнительного органа городского или районного в городе совета о целесообразности усыновления и соответствие интересам ребенка;

подали в суд заявление об усыновлении ребенка.

В то же время срок действия справки о прохождении курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, увеличивается до 24 месяцев.

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Кроме того, согласно новым изменениям, Службы по делам детей на местах получат доступ к информации о детях, нуждающихся в усыновлении, не только в пределах своего города/общины, но и всех детей области.

"Всем кандидатам, состоящим на учете в СДД, будет поступать приглашение на прием для ознакомления с информацией о ребенке, как только ребенок будет попадать на учет. Службы по делам детей на региональном уровне будут видеть информацию о детях на учете в других регионах и на централизованном учете. То есть больше детей и больше потенциальных усыновителей будут иметь шансы встретить друг друга", – отметили в Министерстве.

Также внесены определенные изменения в процесс оформления опеки над ребенком. Так, оформить опеку/попечительство над ребенком, если второй из супругов находится на военной службе, станет проще.

"Согласно правилам, подавать заключение о состоянии здоровья должны оба супруга, а не только человек, который берет ребенка под опеку. Отныне тот, кто служит, сможет подать такое заключение в течение 15 календарных дней после возвращения", – говорится в сообщении.

Усыновление детей в Украине: это стоит знать

В июне 2023 года Кабмин упростил усыновление детей-сирот, перемещенных из зоны боевых действий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о снятии "бюрократических преград по устройству их в дома семейного типа и в приемные семьи, в том числе за рубежом, и по возвращению их в Украину". Кроме того, будет усовершенствована система учета таких детей.

Отметим, что в 2023 году размер денежной помощи в случае рождения или усыновления ребенка в Украине составлял 41 тысячу грн. Как отметила юрист Ольга Брус, в 2024 году выплаты при рождении ребенка не повысились. Причем, по ее словам, эта сумма не зависит от количества рожденных или усыновленных детей.

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