Сумма размера денежной помощи не зависит от количества рожденных или усыновленных детей.

В 2023 году размер денежной помощи в случае рождения или усыновления ребенка в Украине составил 41 тысячу грн. В 2024 году выплаты при рождении ребенка не повысились.

Как сообщила Фокусу партнер АО "Evrika Law" Ольга Брус, в 2023 году размер пособия в случае рождения или усыновления ребенка составлял 41 280 грн. По ее словам, эта сумма не зависит от количества рожденных или усыновленных детей.

"Выплаты суммы осуществляются сначала одним платежом размером в 10 320 грн., а остальная сумма распределяется на равные части по 860 грн и поступает в течение следующих 36 месяцев. В 2024 году выплаты при рождении ребенка не повысились, ведь эта сумма установлена законом и не зависит от размера прожиточного минимума", - отметила Брус.

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Социальные выплаты в Украине

С 1 января 2024 года в Украине вырос размер минимальной заработной платы - до 7100 грн, следующее повышение минималки запланировано в апреле – до 8000 грн. также Минфин дал прогноз, согласно которому, среднемесячная зарплата в 2024 году окажется в пределах почти 22 тысяч грн.

10 января стало известно, что в 2024 году в Украине не предусматривается сокращение размера субсидий, а в Государственном бюджете запланировано даже больше расходов на жилищно-коммунальные субсидии.

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