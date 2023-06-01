Шмыгаль заявил, что система учета таких детей усовершенствована.

Кабинет министров упростил усыновление детей-сирот детей, лишенных родительской опеки, перемещенных из зоны боевых действий или временно оккупированных территорий.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Соответствующее видео он обнародовал в своем Telegram-канале.

"Снимаем бюрократические преграды по устройству их в дома семейного типа и в приемные семьи, в частности за рубежом, и по возвращению их в Украину. В то же время совершенствуем систему учета таких детей", - отметил он.

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Усыновление детей в Украине: что известно

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения более 4600 детей в Украине остались без родительской опеки, в том числе 250 детей стали сиротами или остались без попечения, потому что их родители погибли или пропали без вести.

Сегодня почти 70 тысяч детей в Украине нуждаются в родительской опеке.

Как сообщал УНИАН, осенью в Министерстве социальной политики сообщили, что отныне граждане Украины могут зарегистрироваться кандидатом на усыновление ребенка на портале "Дия".

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