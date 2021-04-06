Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подчеркивает, что во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 углубилась дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала, представляя ежегодный доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине за 2020 год.
"Установлено нарушение права на равенство по признаку сексуальных предпочтений ЛГБТ-сообщества. Мы выявили дискриминационные высказывания в СМИ, в том числе от политиков и публичных деятелей", - отметила Денисова.
Она подчеркнула, что дискриминация представителей ЛГБТ-сообщества, а также граждан, находящихся в гражданском партнерстве, углубилась во время пандемии COVID-19.
"Они были лишены права посещать своих партнеров в больницах. Не предоставлялась информация о состоянии их здоровья", - пояснила омбудсмен.
Денисова также отметила, что не была выполнена ее рекомендация правительству с прошлогоднего отчета омбудсмена о внесении в парламент законопроекта о гражданском партнерстве.
В докладе уполномоченного, в частности, отмечается, что в 2020 году к ней поступило 11 сообщений о нарушении равенства прав и свобод представителей ЛГБТ-сообщества. Кроме того, в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей было выявлено 14 случаев дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
"Анализ сообщений граждан и информации, размещенной в СМИ, свидетельствует, что продолжают нарушаться права и свободы представителей ЛГБТ-сообщества, в частности, право на защиту от дискриминационных действий, ненадлежащее расследование преступлений на почве нетерпимости по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности, защиту имущественных и неимущественных прав из-за невозможности заключения гражданского партнерства", - говорится в докладе.
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