Женщины, находящиеся рядом с военными, прошедших ампутацию, тоже нуждаются в профессиональных подсказках.

В нашей стране впервые была презентована памятка, которая поможет многим женщинам, контактирующим с военными после ампутации. Над ее созданием работали инициатор реабилитационного хаба "Защитник" для военных Анна Максимчук и Антон Семенов, психотерапевт и основатель проекта "Как ты, брат?".

По словам Максимчук, на сегодня важный вопрос коммуникации военных дома, непосредственно после возвращения из зоны боевых действий. А жизнь бойца в "новом теле" - это сильная нагрузка и на самого защитника, и на его окружение.

"Это касается без исключения всех сфер жизни. Не забываем, родные женщины - это первые психологи, на плечи которых ложится вопрос выстраивания коммуникации дома и с кругом общения семьи. Однако они также нуждаются в профессиональной подсказке", — говорит инициатор хаба "Защитник".

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Как отмечает Семенов, люди привыкают к мысли, что они не смогут жить, как раньше, они не будут справляться со многими вещами в будущем, а это - причина отчаяния и бессилия.

"Я постоянно контактирую с этими проблемами, независимо от пола, и стараюсь обобщать этот опыт таким образом, чтобы он был полезен, в виде небольших заметок, которые можно прочитать в перерывах между новостями", — отметил психотерапевт.

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