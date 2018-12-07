Одному из пленных украинских моряков ампутировали пальцы на руке

У одного из моряков, которых захватили российские пограничники, тяжелое ранение ног.

Одном из украинских моряков, попавших в плен в результате агрессивных действий России в Керченском проливе, ампутировали пальцы на руке.

Об этом рассказала советник командующего ВМС Виктория Христенко в эфире одного из телеканалов, передает today.ua.

Так, по ее словам, у одного из моряков, которых захватили российские пограничники, тяжелое ранение ног.

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"К сожалению, ни одного видео, ни одного подтверждения о характере ранений не получили наши консулы официально, кроме того, что якобы раненых посетил омбудсмен Москвы", – отметила Христенко.

Она также сообщила, что моряк, у которого очень тяжелое ранение ног, передвигается на костылях. Еще одному моряку, по словам Христенко, ампутировали пальцы рук.

"То, что он передвигается на костылях, ни о чем не говорит. Мы не видим его ранений, и что там было сделано, операция в изоляторе. У одного из ребят травматическая ампутация пальцев кисти", – сообщила Христенко.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".