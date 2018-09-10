Медики пытаются спасти пострадавшего в ДТП в Одессе, которому частично ампутировали предплечье

В результате аварии погибло двое людей, еще шестеро получили травмы.

В Одессе медики спасают тяжелейшего пострадавшего в жуткой аварии, которая произошла в субботу. У мужчины частичная ампутация предплечья, политравма и травматический шок. Его имя до сих пор неизвестно.

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Как передает ТСН, еще один пострадавший - курсант - с переломами обеих ног находится в военном госпитале.

Как сообщал УНИАН, авария в Одессе произошла 8 сентября, около 21:00. BMW на большой скорости выскочил на перекресток на красный свет, столкнулся с другой машиной и вылетел на обочину, где стояли прохожие. От удара на месте погибли два человека - 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, а также шесть человек получили травмы, в том числе и водитель.

Водителем автомобиля, который спровоцировал ДТП оказался известный местный уличный гонщик. Он особо не пострадал. Мужчину уже задержали правоохранители и сегодня ему будут избирать меру пресечения.

"Подозреваемый сейчас находится в изоляторе временного содержания. Утром сразу обращаемся в суд с ходатайством о содержании под стражей без альтернативы залога", - отметила пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.