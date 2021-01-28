Вице-премьер Федоров отметил, что процесс онлайн-поступления для иностранцев будет упрощен и лишен многошаговой бюрократической процедуры.

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки создают единую электронную платформу для поступления иностранных студентов в украинские университеты.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

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«Минцифры и Минобразования создают единую электронную платформу для поступления иностранных студентов в украинские университеты. Вместе с МОН готовим онлайн-сервисы в сфере образования. Онлайн-вступление для иностранцев - один из будущих проектов, которые облегчат жизнь абитуриентам и студентам», - написал он.

Вице-премьер отметил, что процесс онлайн-поступления для иностранцев будет упрощен и лишен многошаговой бюрократической процедуры.

«Стадии зачисления иностранных студентов в учреждения высшего образования будут удобными. Отправка информации студентом онлайн, офер (предложение – УНИАН) от ВУЗа и электронные приглашения на обучение (стажировку) в Украине. Абитуриент сможет увидеть все необходимые стадии в электронном кабинете», - написал Федоров.

Кроме этого, Минцифры и МОН работают над системой мониторинга трудоустройства и кабинетом студента.

«Это будет возможно благодаря модернизации Единой государственной электронной базы по вопросам образования», - сообщил вице-премьер.

Также два ведомства готовят концепцию и стратегию цифровой трансформации сферы образования и науки.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам ускорить процесс создания межведомственной электронной платформы для упрощения процедуры поступления иностранных студентов в украинские высшие учебные заведения.

По словам премьер-министра, цифровизация процессов и использование цифровых технологий позволит Украине быстрыми темпами догнать цивилизованные государства.

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Автор: Павел Степанец