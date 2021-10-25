Стоимость нелегального транзита одного "студент" в ЕС составляла от 13 до 15 тысяч долларов.

Полицейские совместно с пограничниками разоблачили масштабную схему" переправки иностранцев в Украину под видом обучения с последующим незаконным транзитом в страны Европейского Союза.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины на своей официальной странице в Facebook.

"Полицейские и пограничники разоблачили масштабную схему" переправки иностранцев в Украину под видом обучения с последующим незаконным транзитом в страны Европейского Союза", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что для маскировки мощного канала нелегальной миграции злоумышленники создали сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев. Кроме того, для прикрытия преступной деятельности злоумышленники использовали одно из частных высших учебных заведений.

"Так, иностранцы получали официальное приглашение на обучение и на законных основаниях прибывали в страну. Впоследствии злоумышленники незаконно переправляли их в страны ЕС вне пунктов пропуска", - говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, в течение нескольких месяцев было задержано около 40 "студентов" при попытке их переправки в страны ЕС. Уже установлено, что за два года фигуранты переправили в Украину около трех тысяч иностранцев для "получения образования".

"География предложение услуг "обучение в Украине" с возможностью дальнейшего нелегального попадания в страны Западной Европы охватывала более 10 стран Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Стоимость нелегального транзита одного "студента" в ЕС составляла от 13 до 15 тысяч долларов. По предварительным данным, "теневой" доход от этой "схемы" ежегодно составлял более миллиона американских долларов", - отметил и.о. начальника Департамента миграционной полиции Игорь Малахов.

Спецоперация по задержанию злоумышленников проходила в несколько этапов. В частности, правоохранители задержали двух участников преступной группировки при попытке переправки четырех групп нелегальных мигрантов через государственную границу.

Как сообщал УНИАН, в Подляском воеводстве Польши задержан украинец, который, вероятно, перевозил нелегальных мигрантов. Во время преследования на дороге в Бельском уезде произошло ДТП, один человек получил травмы.

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Автор: Богдан Слуцкий