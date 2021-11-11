В частности, законом с некоторыми исключениями запрещается реклама детских смесей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о новых требованиях к детскому питанию.

Согласно размещенной на официальном сайте Верховной Рады информации, 10 ноября "Проект Закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС" с подписью президента возвращен в парламент.

Напомним, 21 октября Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере обеспечения детским питанием в соответствие с требованиями законодательства Европейского Союза (№4554).

За это решение проголосовали 273 народных депутата из 308, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что государство обеспечивает детей в возрасте до 3 лет детским питанием в соответствии с Законом Украины "Об охране детства".

Закон "Об охране детства" дополняется разделом по обеспечению детским питанием детей, имеющих право на бесплатное или льготное обеспечение.

Кроме того, изменения вносятся, в частности, и в Закон "О рекламе". Изменениями, среди прочего, устанавливается, что реклама детских смесей разрешается размещение только: в специализированных изданиях (в том числе, электронных) по вопросам ухода за детьми грудного возраста и/или детьми раннего возраста; в научных изданиях; в материалах, которые распространяются на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике, предназначенных исключительно для лиц, которые имеют квалификацию в области медицины, питания или фармации.

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Указанная реклама может содержать только научно подтвержденную информацию.

Среди прочего, Закон "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" дополняется статьей о специальных требованиях к детскому питанию. В ней определяется перечень ингредиентов, использование которых запрещается в пищевых продуктах для детского питания.

Также в Законе "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов" устанавливается перечень обязательной дополнительной информации о детском питании. Так, в маркировке наряду с его названием должен указываться возраст ребенка, с которого он может потреблять такой продукт.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу, кроме некоторых положений, которые вводятся в действие одновременно с вступлением в силу этим законом.

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляемых детьми (№5148). Законопроектом, в частности, устанавливается, что в производстве детского питания запрещается использование гидрогенизированного пальмового масла и гидрогенизированных растительных жиров.

Автор: Инна Андалицкая