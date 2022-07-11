За нарушение, которое привело к причинению вреда здоровью людей или к их гибели, можно будет получить как штраф размером до 51 тыс. грн, так и лишение свободы.

В Украине предлагают ввести уголовное наказание за игнорирование воздушной тревоги. В Верховной Раде Украины уже зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно нарушений законодательства в сфере гражданской защиты, совершенных в условиях военного положения (№7546).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Законопроектом предлагается установить, что нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов в сфере гражданской защиты, совершенное служебным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином - субъектом предпринимательской деятельности в условиях военного положения, если это нарушение причинило вред здоровью людей, - наказывается штрафом от одного до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 51 тыс. грн) или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если же такие действия были совершены повторно, или если они повлекли гибель людей или другие тяжелые последствия, - это предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что согласно нормам действующего законодательства, за правонарушения в сфере гражданской защиты установлена административная ответственность в виде наложения штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн) и на должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

"Возможно в мирное время, такое наказание является достаточным для нарушителей, однако в условиях войны, когда рашистские нелюди каждый день наносят ракетные удары по мирным населенным пунктам Украины, невыполнение требований законодательства в сфере гражданской защиты приводит к гибели наших граждан и выглядит как помощь агрессору", - говорится в тексте.

Так, целью законопроекта является установление уголовной ответственности за нарушение требований законодательства в сфере гражданской защиты, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации или гражданином - субъектом предпринимательской деятельности в условиях военного положения, если это нарушение причинило вред здоровью людей или привело к гибели людей.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ВРУ предлагают закрепить в законе запрет выезда мужчин во время военного положения.

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