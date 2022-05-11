Предлагается установить штрафы за нарушение ограничений по продаже лекарств во время военного положения.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно введении административной ответственности за нарушение установленных ограничений в условиях действия военного положения (№7356).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Им предлагается установить, что нарушение комендантского часа, то есть пребывания в определенный период суток во время действия военного положения на улицах и в других общественных местах или движение транспортных средств без специально выданных пропусков или удостоверений, - влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 510 грн).

Нарушение специального режима светомаскировки во время действия военного положения предлагается наказывать предупреждением или наложением штрафа на граждан от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн) и на должностных лиц - от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 425 до 850 грн).

Среди прочего, предлагается установить, что нарушение комендантского часа в пределах пограничной полосы влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн).

Также законопроектом предлагается установить, что нарушение установленных ограничений по продаже алкогольных напитков во время действия военного положения влечет за собой наложение штрафа от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 до 17 тыс. грн) с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Среди прочего, законопроектом устанавливается, что нарушение установленных ограничений по реализации (отпуску) лекарственных средств во время действия военного положения влечет за собой наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 5 тыс. 100 грн) с конфискацией лекарственных средств и выручки, полученной от их продажи.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине и Ивано-Франковщине сократили комендантский час.