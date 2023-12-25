Сейчас выплата компенсаций за поврежденное жилье доступна только на подконтрольных правительству Украины территориях.

В 2024 году в Украине планируют ввести механизм выплаты компенсаций за поврежденное жилье, которое находится на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщила заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Наталья Козловская. Введение возможности получения компенсаций за поврежденное жилье, находящееся на временно оккупированных территориях, она назвала одним из основных планов на 2024 год.

Отмечается, что пилотный проект, с которым уже тестируется функция – город Мелитополь Запорожской области. Сейчас выплата компенсаций за поврежденное жилье доступна только на подконтрольных правительству Украины территориях.

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"В 2023 году был принят инновационный закон, предусматривающий внедрение компенсационного механизма для тех, кто потерял жилье вследствие российской агрессии. (...) С мая на местах работают комиссии, занимающиеся оценкой поврежденного и уничтоженного жилья. Комиссии проверяют поврежденное жилье, оценивают его по соответствующему чек-листу и определяют сумму компенсации. Имеем более 2 миллиардов гривень, выплаченных для срочных ремонтов. Именно благодаря синергии работы государства и органов местного самоуправления удалось достичь такого результата", – рассказала Козловская.

Компенсации за поврежденное жилье в Украине

Программа "єВідновлення", по которой граждане могут получить компенсацию на ремонт поврежденного жилья, начала свою работу в мае 2023 года. В ее рамках можно получить до 200 тысяч гривень.

В октябре Рада расширила формы компенсации, по которым можно претендовать на выплату по программе "єВідновлення". На выплату могут претендовать и те украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет.

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