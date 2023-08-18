В украинских общинах уже начинают работу комиссии по рассмотрению вопросов о выплате компенсаций.

Уже в ближайший месяц украинцы, подавшие заявления на получение компенсации за разрушенный дом по программе восстановления, смогут получить жилой сертификат и приобрести новый дом.

Как сообщил в комментарии УНИАН сопредседатель Советов внутренне перемещенных лиц при Дарницкой и Оболонской районных государственных администрациях в Киеве Александр Явтушенко, в общинах уже начинают работать специальные комиссии по рассмотрению вопросов по выплате компенсаций.

"Это означает, что уже в ближайший месяц с украинцами, которые подали заявки, будут связываться представители местной власти для проверки необходимых документов и принятия окончательного решения. Поэтому, если ваше жилье разрушено в результате российской агрессии, в первую очередь вы должны подать заявление на компенсацию", - сказал Явтушенко.

Как получить компенсацию за разрушенный дом

По словам Явтушенко, прежде всего, необходимо проверить, зарегистрировано ли ваше жилье в Государственном реестре вещных прав. Если нет - сделать это можно через ЦПАУ, нотариуса или в местных и поселковых советах.

После этого необходимо:

подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой "єВідновлення" в приложении "Дия";

заказать справку о несудимости (компенсацию не смогут получить лица, судимые за преступления против основ национальной безопасности);

ждать уведомления от комиссии.

Как подать заявление на єВідновлення

В приложении "Дия" подать заявку можно через раздел "Услуги", в котором содержится подраздел "єВідновлення".

После того, как вы выберете необходимую функцию, алгоритм действий следующий:

Выберите разрушенный объект из перечня доступных, или сообщите о поврежденном имуществе, если не делали этого раньше;

выберите льготную категорию, если она есть;

заполните контактные данные;

проверьте и отправьте заявление;

закажите извлечение о несудимости в приложении сразу, или предоставьте его комиссии при осмотре имущества.

На какую сумму компенсации рассчитывать

По словам Явтушенко, владельцы разрушенного жилья могут узнать сумму компенсации за уничтоженное жилье с помощью калькулятора. На сайте необходимо ввести необходимые параметры, и калькулятор сам подсчитает сумму компенсации, которую человек может получить.

Что такое єВідновлення

єВідновлення - это государственная программа, с помощью которой у украинцев есть возможность получить денежную компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье.

Первый этап программы стартовал 10 мая 2023 года. В рамках нег предполагалось, что владельцы поврежденного жилья смогут получить до 200 тысяч гривен компенсации на проведение ремонтных работ.

С 1 августа стартовал новый этап єВідновлення: программу расширили на имущество, которое было полностью разрушено в результате российского вторжения. Теперь украинцы могут подать заявление на получение жилищного сертификата и приобретение нового дома - у застройщика или на вторичном рынке.

В общем, по состоянию на август враг разрушил или повредил почти 18,5 тысячи многоэтажных жилых домов в Украине, а также более 142 тысячи частных усадеб украинцев.

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