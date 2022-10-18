Определено, для чего создаются призывные комиссии во время военного положения.

Верховная Рада Украины предусмотрела, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие президентского законопроекта "О внесении изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно особенностей призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий во время действия военного положения" (регистрационный номер 8109) в целом проголосовали 318 народных депутатов.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" дополнен новой статьей, в которой определяется, что во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится.

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Также определено, что призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов по организации медицинского осмотра лиц, состоящих на учете призывников и достигли 27-летнего возраста, взятие их на учет военнообязанных или исключения с учета; направление призывников, изъявивших желание вступить в высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений учреждений высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятие решения об отказе в таком направлении.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 15 августа Верховная Рада Украины продолжила всеобщую мобилизацию и военное положение до 21 ноября.

Указом главы государства №678/2022 от 30 сентября президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв граждан Украины на срочную военную службу и отложил демобилизацию.

Заметим, на период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, устанавливается комендантский час.

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