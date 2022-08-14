Если народные депутаты поддержат данное решение, то нынешнее положение продлят на 90 дней

Комитет Верховно Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал президентские проекты законов о продлении военного положения и мобилизации в Украине. Документы предлагают продлить военный режим на 90 дней.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Комитет ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал в целом законопроекты (#7664) о продолжении действия военного положения и (#7665) общей мобилизации на 90 суток", - говорится в сообщении.

Теперь законопроекты должны внести на голосование в украинский парламент.

Как ранее сообщал УНИАН, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации. Военное положение и мобилизация в Украине будут продлены на 90 суток - с 23 августа до 21 ноября.

В последний раз действие военного положения в Украине было продлено на 90 суток - до 23 августа. На период действия военного положения мужчинам-гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны. Также ограничивается свобода передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. Устанавливается комендантский час.

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