В "зеленую" зону пока не включена ни одна область.

Министерство здравоохранения обновило список карантинных зон, в «красной» зоне эпидопасности находятся 7 областей.

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Об этом свидетельствует обновленный список карантинных зон, обнародованный на сайте Минздрава.

Так, в «красной» зоне остаются Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В «оранжевой» зоне находятся 8 регионов: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В «желтой» зоне – 10 регионов: Киев, Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая.

В "зеленую" зону пока не включена ни одна область.

Коронавирус в Украине - статистика 2 мая

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 5 тыс. 094 новых случаев COVID-19, от осложнений болезни скончались 160 человек.

За все время пандемии в стране на COVID-19 заболели 2 млн 083 тыс. 180 человек, умерли – 44 тыс. 596 человек.

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Автор: Виктория Токарева