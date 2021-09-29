Нынешний осенний призыв будет проводиться в октябре – декабре.

Более 13,5 тысячи человек планируется призвать этой осенью на срочную службу в украинскую армию.

Об этом Армияinform рассказал начальник отдела комплектования рядовым, сержантским составом и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

Он рассказал, что нынешний осенний призыв будет проводиться в октябре – декабре. Первые отправления начнутся 5 октября, а последнее - 21 декабря. Всего запланировано призвать 13 575 мужчин.

"Это на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва, но цифра для нужд ВСУ осталась неизменной – 6500 человек. Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур", - отметил офицер.

По словам Качаненко, больше всего будет призвано в Днепропетровской области - 1300 человек и в Харьковской - 972 человека.

"Мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны предоставить справку об этом в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они находятся на учете", - подчеркнул полковник.

Он отметил, что уже три призывные кампании в Украине прошли в условиях карантина.

"Поэтому если ситуация останется такой, какой она сейчас есть, никаких трудностей не возникнет. Сборные пункты оборудованы всем необходимым для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и для соблюдения всех санитарных норм. У нас отработаны графики, согласно которым осуществляются предварительные медицинские осмотры таким образом, чтобы не было скопления людей на призывных участках. Участки обеспечены средствами защиты и дезинфекции, а призывные комиссии проходят с соблюдением социальной дистанции. Усиление карантина может повлиять только на движение железнодорожного транспорта. Но и это у нас предусмотрено - в таком случае призывников будут забирать воинские части своим транспортом", - добавил Качаненко.

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Законы "Об основах национального сопротивления" и "О внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" парламент принял 16 июля. 29 июля президент подписал эти законы.

20 июля глава президентской партии "Слуга Народа" Александр Корниенко в интервью СМИ заявил, что уже с 2023 года в Украине могут отменить обязательный военный призыв. Это в частности позволит сделать принятый Радой закон О Национальном сопротивлении, который предусматривает создание территориальной обороны.

Автор: Денис Прядко