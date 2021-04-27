Радуцкий отметил, что многие дети пытаются покончить с собой, употребляя лекарства, и отметил необходимость срочно принять закон о запрете продажи медпрепаратов детям до 14 лет.

В Украине растет количество детских самоубийств - за три месяца их количество почти такое же, как за весь прошлый год.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий сообщил в Facebook.

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Он отметил, что с начала года правоохранители фиксируют значительное увеличение количества попыток детских самоубийств - на протяжении прошлого года было 123 случая, с января по март нынешнего - уже 101.

При этом Радуцкий обратил внимание, что, по статистике Всемирной организации здравоохранения, во время попыток покончить с собой в 60% случаев подростки выбирают таблетки.

Он отметил, что Верховная Рада должна срочно запретить продажу лекарственных средств детям. Радуцкий напомнил, что в феврале комитет, который он возглавляет, предложил запретить продажу медицинских препаратов лицам до 14 лет (законопроект № 5122).

"Почти месяц эта законодательная инициатива находилась в повестке дня Верховной Рады. Но сейчас работа парламента заблокирована - народные депутаты рассматривают поправки в Земельный кодекс, которые поступили от оппозиционных фракций", - напомнил Радуцкий.

Он призвал депутатов включить законопроект № 5122 в повестку дня одного из ближайших внеочередных заседаний парламента.

"Никакие политические игры не могут быть важнее жизни детей", - подчеркнул глава комитета.

Радуцкий добавил, что запрет продажи лекарств лицам до 14 лет - это только первый шаг для решения проблемы. По его убеждению, в ближайшее время органы исполнительной власти должны разработать комплексную программу по борьбе с ростом количества детских самоубийств.

Отравление девочек в Боярке

В феврале в городе Боярка Киевской области девочки 12-ти и 13-лет отравились таблетками, которые сами купили в аптеке.

Выпить таблетки они решили после того, как увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток «Но шпы» и посмотреть, что с ними будет.

В результате одна из девушек умерла.

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Автор: Надя Пришляк