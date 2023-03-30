Кабмин принял соответствующий законопроект.

Кабинет министров поддержал законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно ограничений при избрании на должность руководителей высших учебных заведений.

Как сообщает Правительственный портал, законопроект предусматривает приведение положений статьи 42 Закона Украины "О высшем образовании" в соответствие с Законом "О предотвращении коррупции" и Кодексом Украины об административных правонарушениях в части применения административных взысканий за совершение административных правонарушений.

"В частности, речь идет о невозможности избрания на должность (назначения исполняющим обязанности) руководителя учреждения высшего образования лица, подвергавшегося административному взысканию за правонарушение, связанное с коррупцией, – в течение года со дня вступления соответствующего решения суда в законную силу", - говорится в сообщении.

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