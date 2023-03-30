Церковь не имеет никакого отношения к светскому браку, отметила нардеп.

Проект закона о регистрации однополого партнерства не будут отзывать из Верховной Рады из-за позицию Православной церкви Украины.

Церковь не имеет никакого отношения к светскому браку, рассказала инициатор соответствующего законопроекта - нардеп Инна Совсун, "Укринформу". "Насчет вопроса, планирую ли я отозвать законопроект из-за реакции Синода ПЦУ, ответ очевиден - нет", - заявила нардеп.

Политик подчеркнула, что большинство граждан Украины за то, чтобы в нашем государстве узаконили однополые партнерства. По ее мнению, поэтому ПЦУ свою позицию придется менять.

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"...Церковь могла бы иметь мнение насчет венчания. К светскому браку церковь не имеет никакого отношения. А в законопроекте речь идет даже не о браке, он о регистрируемых партнерствах", - отметила Совсун.

Однополые партнерства в Украине хотят легализовать - что надо знать

7 марта в Верховную Раду на регистрацию подали проект закона о введении в Украине института регистрируемых партнерств (№9103). Позже документ был зарегистрирован.

28 марта члены Синода ПЦУ приняли заявление, в котором назвали законопроект об институте регистрируемого партнерства неприемлемым, поскольку он якобы представляет угрозу для общественной морали.

Напомним, Национальный демократический институт (NDI) провел опрос и выяснил, что 56% наших соотечественников соглашаются или скорее соглашаются с тем, что ЛГБТ-люди должны иметь право на гражданское партнерство.

Стоит отметить, что Украина хочет стать членом Европейского союза, и для этого нашему государству нужно провести ряд реформ, в частности, защитить права представителей ЛГБТ-сообщества.

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