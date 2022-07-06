В Украине более десяти связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставках дорогого медоборудования, в течение последнего года системно срывали поставки в военные госпитали и больницы. Конечным бенефициаром оказался гражданин РФ.
Об этом сообщает СБУ.
Вследствие того, что компании умышленно нарушали договоры о поставках оборудования и его сервисном обслуживании, было зафиксировано почти 13 миллионов гривень убытков.
Во время обысков правоохранители изъяли печати предприятий, а также носители информации и документы с доказательствами противоправной деятельности.
Гражданину России (заочно) и руководителю одной из компаний-поставщиков сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас устанавливаются лица, которые также могли быть к этому причастны.
Напомним, в Украине арестовано имущество российских и белорусских предприятий стоимостью более 360 миллионов гривень. Правоохранители расследуют уклонение от налогов.
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