Сумма ущерба составляет почти 13 миллионов гривень.

В Украине более десяти связанных между собой отечественных компаний, специализирующихся на поставках дорогого медоборудования, в течение последнего года системно срывали поставки в военные госпитали и больницы. Конечным бенефициаром оказался гражданин РФ.

Об этом сообщает СБУ.

Вследствие того, что компании умышленно нарушали договоры о поставках оборудования и его сервисном обслуживании, было зафиксировано почти 13 миллионов гривень убытков.

Во время обысков правоохранители изъяли печати предприятий, а также носители информации и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Гражданину России (заочно) и руководителю одной из компаний-поставщиков сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас устанавливаются лица, которые также могли быть к этому причастны.

Напомним, в Украине арестовано имущество российских и белорусских предприятий стоимостью более 360 миллионов гривень. Правоохранители расследуют уклонение от налогов.

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