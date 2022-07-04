Речь идет о 315 железнодорожных контейнерах стоимостью более 10 млн грн и товарно-материальных ценностях на более 350 млн грн.

В Украине арестовано имущество российских и белорусских предприятий стоимостью более 360 млн грн.

Как сообщает Офис генпрокурора, обеспечено наложение ареста на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн грн, которые принадлежат предприятиям РФ и РБ.

Отмечается, что во время досудебного расследования установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, которые принадлежат российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, которые были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

"С целью обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем ОГПУ на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда г. Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн грн", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Арест имущества российских и беларусских компаний:

В начале июня Офис генерального прокурора обеспечил арест имущества компаний из России и Беларуси. Речь шла о 420 железнодорожных вагонах и других материальных ценностях. Общая стоимость имущества - $21 миллион.

29 июня 2022 года полиция арестовала имущество российских компаний на 18 миллионов гривень.

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