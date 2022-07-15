Это четко установленная на уровне законодательства сумма, которая будет определяться из минимальных расходов на проживание пенсионера.

В Украине уже в 2023 году планируют ввести базовый пенсионный доход. Это четко установленная на уровне законодательства сумма, которая будет определяться из минимальных расходов на проживание пенсионера.

Соответствующий законопроект анонсировала министр социальной политики Марина Лазебная. Она отметила, что средний размер пенсии на 1 июля 2022 года составил 4437 грн.

Тем пенсионерам, у кого страховые пенсии окажутся ниже такого уровня, будут доплачивать. Однако на такие выплаты могут рассчитывать лишь те, кто заработал полный страховой стаж.

Также, по ее словам, страховые взносы уже никогда не будут достаточным источником финансирования. Поэтому пенсионные выплаты дополнительно финансируются из государственного бюджета.

"Если мы хотим гарантировать пожилым людям минимально необходимые для жизни доходы, то должны закрепить базовый пенсионный доход системно на уровне законодательства. Мы наработали необходимый законопроект и уже получили положительные выводы от Всемирного банка и Международной организации труда", – отметила Лазебная.

В частности, имеется в виду "возрастная линейка". Уже сейчас в Украине существуют доплаты к пенсиям для лиц старше 75 лет. Такие доплаты являются элементом будущей системы базового дохода.

"Эти меры необходимо продолжить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре 2022 года для пенсионеров в возрасте 70+, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц в возрасте от 65 лет, для людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца", – пояснила Лазебная.

Другого пути обеспечить минимальные нормы в пенсионном обеспечении без повышения взносов не существует.

"Для достойной жизни на пенсии должны дополнить базовые пенсионные гарантии всеобъемлющей системой пенсионных накоплений, которые человек и его работодатели будут осуществлять, пока человек работает, и которые будут дополнительным источником дохода человека после завершения трудовой деятельности. Именно такая формула - базовый пенсионных доход плюс индивидуальные пенсионные накопления – дает нашим нынешним пенсионерам необходимую защиту", - заявила министр.

Как сообщалось, в Украине в нынешнем году ожидается еще два перерасчета пенсий: 1 октября и 1 декабря.

Недавно Верховная Рада разрешила военным пенсионерам выбирать банк для получения пенсий.

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