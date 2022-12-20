Часть Киевской области полностью обесточена из-за последствий российских обстрелов.

Города Буча, Ирпень и Гостомель, а также близлежащие села и поселки обесточены из-за серьезных повреждений энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

По его словам, сейчас в столичном регионе применены "специальные графики аварийных отключений".

"Из-за этого полностью без электроснабжения остались города Буча, Гостомель, Ирпень, села Горенка и Мощун, поселки Немешаево и Бородянка", – написал Федорук в своем Фейсбуке.

Видео дня

Он предупредил, что ситуация может стать еще хуже, поэтому жителям общины он посоветовал самоорганизовываться совместно с руководителями ОСМД и бизнесом для взаимной помощи.

По словам мэра, объекты критической и социальной инфраструктуры получат питание из альтернативных источников. Там, где это возможно, такие объекты запитают непосредственно от сетей ДТЭКа.

Атаки на энергетическую систему Украины

С 10 октября текущего года Россия перешла к тактике системных воздушных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Результатом стали существенные проблемы с генерацией и распределением электроэнергии.

23 ноября из-за российского удара в Украине произошел кратковременный блэкаут - полное отключение энергосистемы.

Последний массированный удар по энергетике Украины россияне нанесли 19 декабря. Только над Киевом было сбито 15 из 20 вражеских дронов-камикадзе. Но из-за попадания остальных БПЛА в цели в Киеве и области возникли значительные проблемы с электроснабжением потребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: