Школьникам предлагают пройти определенные задания на выставке - так они получают представление о том, как работает крупное предприятие.

В Запорожье для учеников старшей школы проводят профориентационную выставку Steel Tok, на которой подростки проходят веселые производственные квесты в стилистике TikTok. Организатор мероприятия - "Метинвест".

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

На выставке организованы семь интерактивных локаций, на которых имитируют деятельность следующих профессий - слесарь, токарь, сварщик, машинист крана, электромонтер, огнеупорщик и машинист тепловоза.

Школьникам предлагают пройти определенные задания - так они получают представление о том, как работает крупное предприятие.

Читайте такжеВ Запорожье для школьников устроили интерактивную выставку Steel Tok в технических профессияхКак говорится в сюжете, дети увлечены такой выставкой, им благодаря таким практическим объяснениям стало понятно, как организована деятельность рабочих профессий.

"На самом деле мне понравилось все, но больше всего, пожалуй, виртуальная реальность... Работа в металлургическом комплексе очень интересная и очень важна в нашей жизни", – рассказала одна из учениц.

Отмечается, что "Метинвест" регулярно проводит профориентационные мероприятия на уровне средних и старших классов школ. Кроме того, компания создает учебные заведения. То есть в целом серьезно нацелена на подготовку производственных кадров.