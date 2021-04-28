Люди опасались, что обвиняемый может скрыться от суда.

С файерами и плакатами в руках протестующие требовали арестовать обвиняемого в серии изнасилований в Ровно.

Читайте такжеВо Львове начали судить педофила, создавшего "религиозную организацию" и насиловавшего детей (видео)Как передает корреспондент УНИАН, 27 апреля в помещение Ривненского городского суда пришли несколько десятков жителей Ривне с плакатами и требованиями взять подозреваемого в серии изнасилований под стражу.

Протестующие жгли файеры и мотивировали свои требования тем, что обвиняемый в серийных изнасилованиях мужчина, находясь на свободе, может оказывать давление на потерпевших и свидетелей.

Адвокаты потерпевшей стороны предполагали, что обвиняемый может скрыться от суда, мол, недавно продал все имущество, на которое не успели наложить арест, передает ТСН. В результате на закрытом заседании суд постановил взять мужчину под стражу на два месяца. Резонансное дело тянется с 2019 года. Именно тогда подозреваемого задержали. Следователи установили минимум шестерых пострадавших.

Кроме того, полиция начала расследование в отношении адвоката подозреваемого в серии изнасилований, который в суде ударил журналистку и отобрал у нее телефон.

По информации отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, перед началом заседания между журналисткой одного из интернет-изданий и адвокатом подозреваемого возник конфликт. После этого журналистка написала заявление в полицию.

«Следователи Ривненского районного управления полиции предварительно выяснили, что между заявительницей и представителем стороны защиты одного из подозреваемых перед началом судебного заседания возник конфликт относительно проведения видеофиксации журналисткой, в результате чего мужчина нанес удар ей по руке и отобрал телефон. В инцидент вмешались работники судебной охраны, которые вернули мобильный владелице», - отмечается в сообщении.

В полиции отметили, что сведения по факту угрозы насилием или уничтожением либо повреждением имущества в отношении журналиста, в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности, внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Авторы: Ирина Погорелая, Петр Хромых