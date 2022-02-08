Президент анонсировал старт "цифрового народовластия" в "Дии".

Пользователи государственного портала "Дия"отныне смогут пользоваться новой услугой под названием "Опрос".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на очередном событии "Diia Summit", во время которого презентуют новые услуги портала.

"Это – первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это возможность выражать свою позицию и влиять на решения. Для государства – возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. А для всех нас – это фактически старт цифрового народовластия", - сказал глава государства.

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Также Зеленский сказал, что первым вопросом "опроса" будет выбор самой полезной новой цифровой услуги в "Дии". Второй вопрос выбора названия для новой программы, которая предусматривает выдачу бесплатного смартфона каждом вакцинованому украинцу в возрасте старше 60 лет.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 8 февраля, президент Зеленский проанонсировал запуск новой государственной программы, благодаря которой каждый вакцинированный гражданин Украины в возрасте старше 60 лет сможет бесплатно получить смартфон.

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