Большую часть необходимых средств нам придется занимать.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета поддержал за основу и в целом законопроект №10038 о пересмотре государственного бюджета Украины на 2023 год, согласно которому планируется увеличить расходную часть на 317 млрд грн.

Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, почти всю эту сумму, а именно 303 миллиарда, предлагается направить на нужды обороны.

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В частности, финансирование Вооруженных сил Украины планируют увеличить на 195,7 млрд грн, Национальной гвардии – на 39,7 млрд грн, Государственной пограничной службы – на 20,4 млрд грн, Национальной полиции – на 19 млрд грн, Службы безопасности Украины – на 4,2 млрд грн, Главного управления разведки Минобороны – на 2,5 млрд грн.

На закупку и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ предусмотрено 13,2 млрд грн, на производство в Украине оружия и боеприпасов – 4,4 млрд грн.

"Парламент и правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что такое увеличение будет поддержано народными депутатами. Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать – почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", - отметила она.

По ее словам, также законопроект предусматривает сокращение расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн).

Госбюджет-2023 и налоги

Кабинет министров уже зарегистрировал законопроект, по которому с 1 октября у местных бюджетов заберут поступления в виде налога на доходы физических лиц, который собирается с заработных плат военных. По замыслу правительства, эти средства пойдут на реализацию проекта "Армия дронов" и закупку, ремонт, производство военной техники и вооружения.

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