Местные бюджеты ни в коем случае не останутся недофинансированными, пообещали в Минфине.

Повышение финансирования армии через военный НДФЛ не создает никаких рисков для местных бюджетов.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, в принятом правительством проекте государственного бюджета на 2024 год финансирование сектора обороны и безопасности составляет 1,692 трлн грн, из которых 1,543 трлн грн - средства общего фонда, а 119,8 млрд грн - специального фонда (в том числе за счет зачисления военного НДФЛ в специальный фонд государственного бюджета - 93,7 млрд грн).

Также в бюджете предусмотрено увеличение финансирования на развитие оборонно-промышленного комплекса в 7 раз - до 55,8 млрд грн. На закупку дронов предусмотрена сумма в 48,1 млрд грн.

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"Опасения, что такое решение приведет к нехватке средств в местных бюджетах для финансирования всех важных потребностей, не имеют под собой никаких оснований, ведь оно будет иметь не только ряд положительных последствий для финансирования обороны государства, но и подкреплено компенсаторами для выравнивания бюджетных диспропорций на уровне общин. Поэтому местные бюджеты ни в коем случае не останутся недофинансированными", - сообщили в Минфине.

Отмечается, что ресурс местных бюджетов на 2024 год будет формироваться за счет поступления НДФЛ (ориентировочно 237 млрд грн), базовой дотации (21,1 млрд грн) и дополнительной дотации (33,4 млрд грн). Суммарно это составляет более 290 млрд грн, и этот ресурс на 75 млрд грн превышает ресурс 2021 года, когда военный НДФЛ в структуре местных бюджетов был чуть более 6%.

В министерстве отметили, что дополнительная дотация даст возможность оказать поддержку общинам, в которых уменьшается поступление в бюджеты. В подавляющем большинстве это может касаться временно оккупированных общин или общин, на территории которых ведутся/велись боевые действия. Такие местные бюджеты и в 2023 году получают дополнительную дотацию по результатам выполнения бюджетов.

"На сегодня между местными бюджетами распределено 14,7 млрд грн, из них для временно оккупированных и на которых ведутся/велись боевые действия 9,8 млрд грн", - добавили в Минфине.

НДФЛ и местные бюджеты

Кабинет Министров Украины подал законопроект, которым предлагается налог с доходов физических лиц, что собирается с военнослужащих, и который сейчас составляет львиную долю местных бюджетов, направить на закупку техники и собственное производство оружия.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительственный законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения.

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