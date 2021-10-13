Система предусматривает оцифровку материалов уголовных производств относительно нарушений норм международного гуманитарного права.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о внедрении системы I-DOC в работу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Презентация проекта прошла с участием Временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Норвегии в Украине Эрика Сведала, генерального секретаря Норвежского Хельсинкского комитета Гейра Хоннеланда и руководителя прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игоря Поночовного.

"Система I-DOC станет пятым диджитал-инструментом, который прокуроры будут использовать в своей работе. Мы находимся на этапе масштабной цифровой трансформации. Внедрение системы поможет нам быть еще более эффективными в расследовании нарушений прав человека в Крыму. После успешного пилота в прокуратуре АРК мы будем внедрять ее дальше", - заявила Ирина Венедиктова.

Отмечается, что база данных I-DOC - инструмент для анализа и систематизации расследований военных преступлений и преступлений против человечности с целью использования на национальном и международном уровнях.

Программа представлена в рамках реализации проекта международной технической помощи "Поддержка реформы сектора уголовной юстиции в Украине", предоставленной Посольством США в Украине.

"Этот проект будет способствовать усилиям Украины по привлечению к ответственности лиц за серьезные нарушения международного права, которые происходят на Донбассе и в Крыму", - подчеркнула Кристина Квин.

База данных I-DOC была разработана компанией "Кейс Метрикс Нетворк" при поддержке Норвежского Хельсинкского комитета и Министерства иностранных дел Норвегии.

Читайте такжеРоссияне собрались строить в Крыму новый курортный город"Наше сотрудничество в этом проекте еще раз демонстрирует устойчивую поддержку Норвегии относительно незаконности оккупации Крыма. Мы рады, что решения норвежских специалистов могут быть полезными в фиксации преступлений и привлечения к ответственности виновных в нарушении прав человека", - отметил Эрик Сведал.

Утверждается, что система I-DOC позволит оптимизировать и упростить работу следователей и прокуроров в расследовании преступлений, связанных с вооруженным конфликтом, а также обеспечить надлежащее взаимодействие между национальными институтами и Международным уголовным судом. Она предполагает оцифровку материалов уголовных производств относительно нарушений норм международного гуманитарного права и дает возможность эффективнее использовать доказательства, собранные во время расследования уголовных производств.

"Внедрение системы даст возможность оценить масштабность нарушения, контекст, в котором оно совершается, а также влияние на реализацию оккупационной политики государства-агрессора", - отмечают в Офисе генпрокурора.

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Автор: Иван Бойко