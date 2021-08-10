Балкон якобы планируют вернуть на место, но после реставрации.

В Полтаве демонтировали балкон исторического здания, с которого, как утверждают некоторые историки, в 1942 году выступал с речью Адольф Гитлер.

Об этом пишет Kolo.News. По информации издания, в минувшую субботу коммунальщики получили заявку о демонтаже балкона на улице Еврейской, 3. Вчера демонтаж был проведен подрядной организацией.

Это возмутило некоторых горожан, которые напомнили о том, что указанное здание является памятником архитектуры. Люди опасаются, что на месте демонтированного балкона уже никогда не появится новый.

Активисты общественной организации SavePoltava уже подготовили обращение о реставрации балкона и возвращении его на место.

Что говорят в горсовете

Городские власти Полтавы отмечает, что аварийный балкон представлял опасность для прохожих. Чиновники обещают вернуть балкон после реставрации.

"Чтобы реставрировать этот балкон надо больше времени и за это время он мог просто упасть", - сообщили в мэрии.

Примечательно, что здание принадлежит детскому саду, поэтому ремонтом должен заниматься Департамент образования горсовета.

Что известно о здании

Дата постройки Особняка кирхи (Дома старосты) - не известна. Ориентировочно он появился на углу улиц Европейской и Филиппа Орлика в конце XIX - начале XX века в качестве дома пастора немецких колонистов.

В разные времена в здании проживали секретари обкома КПСС, была поликлиника, в годы Второй Мировой там размещался штаб 6-й и 8-й армий генерала Паулюса.

Во время визита Гитлера в Полтаву в 194 году, по данным некоторых историков, он произнес речь с балкона здания.

После войны туда снова заехали партийные секретари. С 1966 года там размещался детский сад.

Как сообщал УНИАН, ранее на Полтавщине председатель общины попал в скандал за фото флага с серпом и молотом, полиция начала расследование

Автор: Юрий Годован