В Полтаве демонтировали балкон исторического здания, с которого, как утверждают некоторые историки, в 1942 году выступал с речью Адольф Гитлер.
Об этом пишет Kolo.News. По информации издания, в минувшую субботу коммунальщики получили заявку о демонтаже балкона на улице Еврейской, 3. Вчера демонтаж был проведен подрядной организацией.
Это возмутило некоторых горожан, которые напомнили о том, что указанное здание является памятником архитектуры. Люди опасаются, что на месте демонтированного балкона уже никогда не появится новый.
Активисты общественной организации SavePoltava уже подготовили обращение о реставрации балкона и возвращении его на место.
Что говорят в горсовете
Городские власти Полтавы отмечает, что аварийный балкон представлял опасность для прохожих. Чиновники обещают вернуть балкон после реставрации.
"Чтобы реставрировать этот балкон надо больше времени и за это время он мог просто упасть", - сообщили в мэрии.
Примечательно, что здание принадлежит детскому саду, поэтому ремонтом должен заниматься Департамент образования горсовета.
Что известно о здании
- Дата постройки Особняка кирхи (Дома старосты) - не известна. Ориентировочно он появился на углу улиц Европейской и Филиппа Орлика в конце XIX - начале XX века в качестве дома пастора немецких колонистов.
- В разные времена в здании проживали секретари обкома КПСС, была поликлиника, в годы Второй Мировой там размещался штаб 6-й и 8-й армий генерала Паулюса.
- Во время визита Гитлера в Полтаву в 194 году, по данным некоторых историков, он произнес речь с балкона здания.
- После войны туда снова заехали партийные секретари. С 1966 года там размещался детский сад.
Как сообщал УНИАН, ранее на Полтавщине председатель общины попал в скандал за фото флага с серпом и молотом, полиция начала расследование