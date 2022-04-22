Правохранители призвали верующих быть особенно бдительными на Пасху, поскольку враг может устроить провокации.
Как сообщает Служба безопасности Украины, российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.
"Таким образом росСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии РФ. И заранее перекладывают ответственность за них на представителей "националистических объединений". Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже на Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период", - говорится в сообщении.
Отмечается, что СБУ и Нацполиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно.
"Однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Уважение церквей и святынь у него тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов. В связи с этим рекомендуем верующим воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях", – добавили в СБУ.
В то же время в ведомстве призвали соблюдать правила комендантского часа, установленные гражданскими администрациями каждого региона.
Напомним, российские оккупанты уже дали понять, что готовят провокации в Пасхальную ночь. Под угрозой будут храмы в пяти областях: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской.