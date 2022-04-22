Людям рекомендуют воздержаться от массовых скоплений в культовых постройках, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях.

Правохранители призвали верующих быть особенно бдительными на Пасху, поскольку враг может устроить провокации.

Как сообщает Служба безопасности Украины, российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

"Таким образом росСМИ уже готовят почву для провокаций со стороны армии РФ. И заранее перекладывают ответственность за них на представителей "националистических объединений". Подлости врага достаточно, чтобы устроить провокации даже на Пасху – один из самых больших христианских праздников. Поэтому призываем украинцев быть особенно бдительными в этот период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ и Нацполиция приложат максимум усилий, чтобы Пасха прошла безопасно.

"Однако гражданам следует учитывать, что в нашей стране идет война, и враг готов к любым действиям в отношении гражданского населения. Уважение церквей и святынь у него тоже отсутствует – об этом свидетельствуют многочисленные бомбардировки таких объектов. В связи с этим рекомендуем верующим воздержаться от массовых скоплений в культовых сооружениях, а главам церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях", – добавили в СБУ.

В то же время в ведомстве призвали соблюдать правила комендантского часа, установленные гражданскими администрациями каждого региона.

Напомним, российские оккупанты уже дали понять, что готовят провокации в Пасхальную ночь. Под угрозой будут храмы в пяти областях: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской.

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