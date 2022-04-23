В Одессе и Одесской области по случаю Пасхальной ночи решили изменить продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной военной администрации.
Отмечается, что с целью соблюдения безопасности всех жителей города и области, прихожан и духовенства, распоряжением начальника Одесской ОВА Максима Марченко время комендантского часа в Пасхальную ночь устанавливается с 23:00 субботы, 23 апреля, до 05:00 воскресенья, 24 апреля.
С 24 апреля и далее время комендантского часа на территории Одессы и Одесской области устанавливается с 22:00 до 05:00.
Запрещается пребывание людей в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
Обряд освящения пищи на Пасху в храмах должен совершаться также без массового скопления людей, исключительно с соблюдением установленного комендантского часа.
"Советуем не собираться в группы даже, если вы посетите храмы, иметь при себе паспорт и с пониманием относиться к возможным проверкам", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской ОВА было принято решение об отмене в Пасхальную ночь комендантского часа.