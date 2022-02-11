В частности, до конца марта планируют открыть первый реконструированный по программе президента "Большая стройка" аэропорт в Херсоне.

В 2022 году "Большой стройкой" будет охвачено 715 объектов в 24 областях Украины: это дороги, образовательные, медицинские и культурные учреждения, спортивные объекты и аэропорты.

Об этом в Харькове на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Украины Владимира Зеленского заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"В 2022 году ставим перед собой еще более амбициозные планы. Мы планируем 715 объектов "Большой стройки" в 24 областях Украины: это 5,5 тысяч километров дорог государственного значения, по меньшей мере 1400 км дорог местного значения, 282 образовательные учреждения, 68 медицинских учреждений, 338 спортивных объектов, более 6800 спортивных площадок во дворах по всей стране, это 141 школа, сады 133, 4 учреждения высшего образования и 4 малые групповые дома", - сказал он.

Говоря о модернизации образовательных учреждений в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", Кирилл Тимошенко акцентировал на том, что в 2022 году состоится переход на совсем другой класс проектов.

"Мы строим только инновационные образовательные учреждения, ведь понимаем, что наши дети должны учиться именно в образовательных учреждениях нового класса", - подчеркнул он.

Отдельно Кирилл Тимошенко остановился на "Большой стройке" спортивных объектов. По его словам, создана своего рода вертикаль спортивных объектов: от маленьких спортивных площадок во дворах до урбан-парков в 30 городах Украины и строительству спортивных арен к Евробаскету-2025.

По словам заместителя руководителя Офиса президента, до конца марта планируют открыть первый реконструированный по программе президента "Большая стройка" аэропорт в Херсоне, который отстроили за рекордно короткий срок - 3 месяца. На очереди в 2022 году еще 7 аэропортов: в Житомире, Кривом Роге, Ровно, Полтаве, Черновцах, Виннице и Днепре.

"Если говорить о медицине, то в 2022 году мы планируем реконструкцию и ремонт 16 медучреждений и 2 санитарно-оздоровительных комплексов. Самое главное – это реконструкция 25 областных взрослых и 25 областных детских больниц. Это реконструкция, полная термомодернизация фасада и внутренних работ, это дополнительное оборудование и дополнительные здания", - рассказал Тимошенко.

Ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что по программе Владимира Зеленского до 2024 года планируется обновить всего 24 тысячи километров дорог.