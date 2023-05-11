Видео поврежденного бюста публикуют местные паблики.

В Мариуполе неизвестные разбили бюст Ленина, который был установлен в Городском саду после оккупации российскими войсками.

"Владимир Ленин в Городском саду Мариуполя немного устал. Мариупольское сопротивление сообщает,что чучело Ленина, установленное оккупантами в старейшем парке Городской сад декоммунизировано окончательно", - написал советник мэра города Петр Андрющенко.

Бюсты Ленина в Мариуполе - детали

В школах Мариуполя в прошлом году оккупанты начали устанавливать бюсты Ленина, а горожанам под открытым небом устраивают показы фильма "Джентльмены удачи".

Видео дня

"Мариуполь. На сейчас. Необольшевизм шагает по городу. В отремонтированной школе №65 Мариуполя оккупанты устанавливают найденный бюст Ленина. В Левобережье устроили показ "Джентльменов удачи" под открытым небом. При Украине люди смотрели лучше из мирового кино, при России - возвращается обратно. Ждем "Веселых ребят" ... Мразота, переименовывайте уже город в Жданов, чтобы не гадить гордое имя города-героя Мариуполя", - написал Петр Андрющенко.

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