Соответствующий документ Владимир Зеленский продемонстрировал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен во время видеовстречи.

Завершена работа над второй частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Владимир Зеленский с помощью видеосвязи провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе", - отметил Зеленский.

Он поблагодарил главу Еврокомиссии "за четкие сигналы поддержки" Украины на этом важном пути.

Вступление Украины в ЕС: что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

8 апреля во время визита в Киев президент Еврокомиссии фон дер Ляйен передала украинскому президенту опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

15 апреля стало известно о завершении работы над первой частью анкеты-опросника.

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