Завершена работа над второй частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Владимир Зеленский с помощью видеосвязи провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе", - отметил Зеленский.
Он поблагодарил главу Еврокомиссии "за четкие сигналы поддержки" Украины на этом важном пути.
Вступление Украины в ЕС: что известно
Как сообщал УНИАН, 28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
8 апреля во время визита в Киев президент Еврокомиссии фон дер Ляйен передала украинскому президенту опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.
15 апреля стало известно о завершении работы над первой частью анкеты-опросника.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Мира, продиктованного Россией, не будет - Шольц
- "Болезненные имперские амбиции": Подоляк раскритиковал речь Путина на параде
- В России парикмахеры насильно "заклеймили" ребенка буквой Z (фото)