При этом, в одесских школах будут максимально сокращать время пребывания детей.

В школах Одесской области с 1 сентября введут смешанный формат обучения.

Об этом сообщил руководитель департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Ланчак. При этом он отметил, что окончательное решение должны были принять родители школьников.

"Если родители желают, чтобы их ребенка в школе научили читать и писать (речь о самых маленьких), руководители заведения просто обязаны создать безопасные условия. Времени было дано достаточно"- отметил Ланчак.

Он также напомнил, что школы могут воспользоваться образовательной субвенцией для подготовки к учебному году.

По словам главы департамента, в области есть школы, в которых укрытия уже полностью готовы к использованию, но в большинстве заведений пока продолжаются или завершаются работы по их обустройству.

В городе Одесса родителям учеников вскоре объявят, какие школы будут работать очно, после чего они должны выбрать форму обучения для детей.

"Дети для очного обучения по 1-2 из класса объединяются сейчас в классы с учетом многочисленных нормативов", – пояснила руководитель городского департамента образования Елена Буйневич.

Также в школах города будут максимально сокращать время пребывания детей.

Часть предметов будет вынесена на дистанционное обучение. Очно будут изучать только математику, иностранный и украинский языки, украинскую литературу, физику, химию, историю Украины и еще несколько предметов.

Группы продленного дня, по крайней мере, в сентябре работать не будут.

Как сообщал УНИАН, 12 августа стало известно, что в школах Киев в новом учебном году решили полностью отказаться от русского языка. В частности, школьные программы не предусматривают преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета, или факультативно.

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