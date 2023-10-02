Предателю, который искал ПВО и потенциальных единомышленников в одесской полиции, грозит пожизненное заключение.

В Одессе будут судить местного жителя, который стал агентом вражеской разведки, и "прикрывался" при этом волонтерством.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, обвиняемый очень хотел оккупации Одесской области. Поэтому предатель занимался разведывательно-подрывной работой в пользу военной разведки Главного управления генерального штаба ВС РФ.

В частности, он собирал данные о местах расположения воинских частей, личного состава и техники ВСУ и Национальной гвардии Украины, о дислокации и перемещении систем ПВО в Одессе.

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"Идентификационные данные он передавал куратору через мессенджер Telegram под псевдонимом "Diezel". Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки с офицером Генштаба ВС РФ, а также оружие и боеприпасы. Сейчас обвиняемый находится под стражей без права внесения залога", - отметили в прокуратуре.

По данным пресс-службы, сейчас в суд направлен обвинительный акт в отношении этого жителя Одессы по факту государственной измены и незаконного обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как уточнили в областном управлении СБУ, специалисты которого расследовали дело, задержали предателя в августе этого года в Одессе в результате многоэтапной спецоперации.

"Он передавал агрессору цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях "прилетов" ракет и ударов дронами-камикадзе", - рассказали в управлении.

Установлено, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину предатель выехал во временно оккупированный Симферополь, где обратился в "военный комиссариат Крыма". Именно там одессит был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ Григорием Ивановым.

"Одессит дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу РФ и получил оперативный псевдоним "Diezel". После получения 500 долларов "аванса" за проведение разведывательно-подрывной деятельности агент вернулся в Одессу для сбора разведданных", - рассказали в пресс-службе.

По данным СБУ, мужчина также пытался устанавливать контакты с местными правоохранителями, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб.

Уточняется, что после каждого сеанса связи с военной разведкой РФ агент удалял из мессенджера всю информацию. Предателю грозит пожизненное заключение.

Другие новости о предателях и коллаборантах

Как сообщал УНИАН, СБУ сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему адвокату экс-депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и прокремлевского блогера Анатолия Шария.

В частности, коллаборант Валентин Рыбин сейчас возглавляет "организационно-правовой департамент Министерства информполитики Херсонской области РФ".

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину он выехал за границу, оттуда написал пост в Фейсбук, где призвал украинцев прекратить сопротивление оккупантам. Впоследствии Рыбин приехал во временно оккупированную часть Херсонщины и устроился в руководящий состав местной "администрации".

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