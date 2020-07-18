В Одессе суд арестовал совладельца отеля "Токио Стар", в котором при пожаре погибли 9 человек

Совладелец отеля располагает паспортом гражданина Болгарии и гражданина Украины.

Киевский районный суд Одессы арестовал Сергея Дурача - совладельца отеля «Токио Стар», в котором летом прошлого года при пожаре погибли 9 человек.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре, вечером 17 июля суд избрал меру пресечения совладельцу отеля, который был задержан в международном аэропорту «Одесса» 15 июля. В частности, по ходатайству прокуратуры мужчина взят под стражу сроком на 25 суток.

Представитель надзорного ведомства настаивал на том, что фигурант, которому подозрение было сообщено заочно, скрывался от следствия и поэтому был объявлен в розыск. Отмечалось, что Дурач располагает паспортом гражданина Болгарии, что может способствовать его отъезду за рубеж, чтобы избежать ответственности.

Адвокат подозреваемого заявил, что тот не скрывался, в прошлом году в Болгарию выехал на лечение, а потом не мог вернуться в Украину из-за карантина.

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Кроме того, представитель защиты утверждает, что Дурач добровольно вернулся в Украину, чтобы сотрудничать со следствием и виновным себя не считает.

Заслушав стороны, суд постановил поместить Дурача в СИЗО до 10 августа.

В Южном региональном управлении Госупогранслужбы УНИАН сообщили, что во время пограничного контроля выявили гражданина Болгарии, который находился в розыске.

«При оформлении авиарейса из Рима на гражданина Болгарии сработала одна из баз данных. Выяснилось, что его разыскивали за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в управлении.

В дальнейшем, как отметили в управлении, стало известно, что иностранца еще с прошлого года разыскивают правоохранительные органы, как фигуранта уголовного дела за нарушение правил пожарной безопасности в Одесском гостиницы, в результате которого погибли люди.

Представитель прокуратуры подтвердил УНИАН, что Дурач, прибыв из Рима, воспользовался своим гражданским болгарским паспортом. При этом, по данным источника, фигурант также является гражданином Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года во время пожара в отеле «Токио Стар» погибли 9 человек. В их числе – жители Одесской области (юноша, 2002 г. р. и девушка, 2001 г. р.), двое киевлян (мужчина, 1995 г. р. и женщина, 1996 г. р.), также – 58-летний житель Днепропетровской области, харьковчанин, 1984 г. р., и 73-летняя гражданка Австралии. Кроме того, жительница Сум и ее 10-летняя дочь.

Совладелец отеля Вадим Черный и старший администратор Ирина Паровик были арестованы и помещены в СИЗО. Еще одному совладельцу гостиницы Сергею Дурачу и главному инженеру заочно сообщено о подозрении. Также в числе подозреваемых 30-летняя женщина, дежурившая в гостинице в ночь пожара.

11 октября суд отпустил из СИЗО Паровик под ночной домашний арест, а 27 ноября Одесский апелляционный суд отпустил под домашний арест Черного.

15 октября Киевский районный суд Одессы продлил арест Черному и определил залог в размере более 53 млн грн. 23 июня 2020 года райсуд отказался продлить ему меру пресечения.

1 июля 2020 года стало известно о завершении расследование в отношении двух сотрудников и совладельца отеля «Токио Стар» (Черного).

Вечером 15 июля в международном аэропорту «Одесса» был задержан скрывавшийся от следствия совладелец отеля «Токио Стар» - его задержали во время прохождения соответствующего контроля пассажиров, прибывших из Рима.

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