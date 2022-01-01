Его будут судить за уклонение от уплаты налогов.

В Одессе за уклонение от уплаты налогов будут судить теперь уже бывшего председателя ликвидационной комиссии предприятия Министерства обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Украины.

Обвинительный акт направлен в суд 30 декабря.

Фигурант дела обвинен в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины) на сумму более 3,3 млн грн.

"Установлено, что в декабре 2019 года, при подаче налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, чиновник скрыл существовавшие у предприятия объекты налогообложения. В результате в бюджет не поступили денежные средства на общую сумму свыше 3,3 млн грн", - сказано в сообщении.

Читайте такжеПри обысках на АЗС в Одесской области обнаружили 200 тонн нелегального топлива - ТкаченкоРанее сообщалось, что украинцам будут автоматически начислять неуплаченные налоги. Отмечалось, что налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов.

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