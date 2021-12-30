Украинцы за четыре месяца с момента старта кампании по договорам добровольного декларирования активов физических лиц - 1 сентября - задекларировали 1 млрд 116 млн грн.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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"В конце года имеем более 1 миллиарда гривень, задекларированных гражданами активов в рамках налоговой амнистии, а именно 1 млрд 116 млн грн, сбор в бюджет - 67,4 млн грн", - отметил он.
Добровольное одноразовое декларирование:
- 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.
- 1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном одноразовом декларировании
- 16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.
- Декларирование проводится с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.
- Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.
6 августа 2021 года Гетманцев заявил, что при разработке законопроекта о налоговой амнистии использовали пример Аргентины, которая вывела из тени $117 млрд и пример Индонезии, которая вывела больше $350 млрд.
- 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.
- 8 декабря 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов.