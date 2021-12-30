Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц продлится до 1 сентября 2022 года.

Украинцы за четыре месяца с момента старта кампании по договорам добровольного декларирования активов физических лиц - 1 сентября - задекларировали 1 млрд 116 млн грн.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"В конце года имеем более 1 миллиарда гривень, задекларированных гражданами активов в рамках налоговой амнистии, а именно 1 млрд 116 млн грн, сбор в бюджет - 67,4 млн грн", - отметил он.

Добровольное одноразовое декларирование: