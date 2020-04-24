В Одессе обеспечивать карантинные меры на майские праздники будут полицейские из других областей

В полиции акцентировали, что на время карантина акции по случаю годовщины массовых беспорядков 2 мая 2014 года запрещены.

В Одессу для обеспечения карантинных мер на майские праздники прибудут дополнительные силы из других регионов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

Он отметил, что скоро – майские праздники, а также годовщина массовых беспорядков, которые произошли в городе 2 мая 2014 года. Обычно в этот день в Одессе происходят массовые акции – в центре города и на Куликовом поле, возле Дома профсоюзов.

«Полиция будет в эти дни работать в усиленном режиме. Будут дополнительные силы из других областей Украины», - сказал Бех.

Он акцентировал на том, что во время карантина все мирные собрания запрещены, и 2 мая – не исключение.

«В отношении организаторов таких массовых мероприятий (2 мая – УНИАН) будут применены суровые меры. В первую очередь, это открытие уголовных производств… В отношении участников – за участие в массовых собраниях – будут составляться административные протоколы», - сказал Бех.

Он также добавил, что поминальные дни перенесены на июнь, и акцентировал, что в Одессе все кладбища города закрыты, а возле каждого из них будут дежурить экипажи патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, представители «Правого сектора».

Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Ежегодно в Одессе 2 мая проходят массовые акции, в частности, на Куликовом поле.