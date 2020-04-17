В Одессе во время карантина количество мошенничеств выросло втрое

Вместе с тем с начала карантина уровень преступности в Одесской области снизился.

В Одессе во время карантина количество мошенничеств возросло втрое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех.

«Участились случаи разукомплектования оставленных на улицах автомобилей, краж государственных номерных знаков и тому подобное. Кроме того, на 200% (втрое) вырос уровень мошенничеств. Это мошенничества, связанные с заказом товаров с предоплатой через Интернет…», - сказал Бех.

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Также речь о присвоении средств граждан под предлогом обмена валюты, выманивания денег под предлогом «решения вопроса об освобождении родственника из полиции» и др.

При этом, по словам Беха, с начала карантина общее количество зарегистрированных в области уголовных преступлений уменьшилось на 21%.

Начальник главка призвал горожан быть осторожными, чтобы уберечься от действий мошенников, которые во время карантина пользуются уязвимостью людей, в частности, пожилых.

Как сообщал ранее УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники.