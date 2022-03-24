Мужчина сдал находку полиции.

В Одессе бездомный нашел в заброшенном здании противотанковый гранатомет.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления полиции охраны в Одесской области.

"Бездомные также помогают преодолеть врага. Так, один из них нашел в заброшенном здании ручной противотанковый гранатомет. Мужчина сообщил об этом в полицию, воспользовавшись кнопкой тревожного вызова, которая находилась в общественном месте", - сказано в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение гранатомета, который в заброшенном здании спрятали неизвестные.

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