Для соучастника преступления меру пресечения не избрали из-за его состояния здоровья.

В Одессе суд взял под стражу психолога-логопеда, которая подозревается в причастности к сексуальному насилию над малолетними детьми.

Как сообщили УНИАН в Одесской областной прокуратуре, сегодня соответствующее решение принял Киевский районный суд Одессы.

Альтернатива в виде залога не предусмотрена.

Установлено, что женщина, имея педагогическое образование, по месту своего жительства занималась подготовкой детей к школе. По версии следствия, во время проведения частных занятий у ее мужа возник умысел, удовлетворение половой страсти с малолетними учениками.

«Так, женщина среди детей, которые посещают уроки, определяла тех, в отношении которых возможно совершать уголовные преступления, с помощью психологического воздействия склонять их к участию в действиях сексуального характера и не допустить дальнейшего разглашения ими информации о событиях, которые происходят», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНасиловал 15 лет: СМИ узнали детали дела пастора-педофила из общества "Дети Христа" (фото)Таким образом, с мая по июль 2020 года подозреваемый неоднократно совершал в отношении четырехлетнего мальчика и трехлетней девочки сексуальное насилие.

В свою очередь, подозреваемая просила детей выполнять приказы мужа, а за хорошее поведение обещала сладости.

В суде также отметили, что в отношении второго подозреваемого (мужа логопеда) меру пресечения сегодня не избрали из-за его состояние здоровья. На заседание он не явился из-за плохого самочувствия.

Детали дела

В Беляевском районе Одесской области объявлено подозрение супругам, которые совершали сексуальное насилие над малолетними детьми.

Подозреваемые-53-летняя психолог-логопед и ее 57-летний муж.

За совершенное преступление злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненно.

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Автор: Лариса Козовая